UPDATE 5-WTA 500, Toray Pan Pacific Open Tennis Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

UPDATE 5-WTA 500, Toray Pan Pacific Open Tennis Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

Written By: NewsX Syndication
Published: October 19, 2025 16:26:27 IST

UPDATE 5-WTA 500, Toray Pan Pacific Open Tennis Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

Oct 19 (OPTA) – Final Rounds and Seeds Progress from the WTA 500, Toray Pan Pacific Open Tennis Women's Singles matches on Sunday .. Final Rounds .. Seed Round Rslt Opponent Score 2 Elena Rybakina (KAZ) 1/32 won (Bye) final – 1/32 lost 2-Elena Rybakina (KAZ) (Bye) final 3 Ekaterina Alexandrova (RUS) 1/32 won (Bye) final – 1/32 lost 3-Ekaterina Alexandrova (Bye) final (RUS) 4 Clara Tauson (DNK) 1/32 won (Bye) final – 1/32 lost 4-Clara Tauson (DNK) (Bye) final 5 Belinda Bencic (CHE) 1/32 won (Bye) final – 1/32 lost 5-Belinda Bencic (CHE) (Bye) final Q Katie Boulter (GBR) quali won Kimberly Birrell (AUS) 3-6 6-3 7-6(2) fying final quali won Anna Blinkova (RUS) 6-1 0-6 6-2 fying 1st – Kimberly Birrell (AUS) quali lost Q-Katie Boulter (GBR) 3-6 6-3 7-6(2) fying final quali won Marie Bouzkova (CZE) 2-6 7-6(3) 6-2 fying 1st Q Eva Lys (DEU) quali won LL-Viktorija Golubic (CHE) 6-3 7-6(4) fying final quali won Yuliia Starodubtseva (UKR) 6-3 6-2 fying 1st LL Viktorija Golubic (CHE) quali lost Q-Eva Lys (DEU) 6-3 7-6(4) fying final quali won Sae Noguchi (JPN) 6-2 6-1 fying 1st Q Varvara Gracheva (FRA) quali won Maddison Inglis (AUS) 6-3 6-1 fying final quali won Emiliana Arango (COL) 6-2 2-6 7-5 fying 1st – Maddison Inglis (AUS) quali lost Q-Varvara Gracheva (FRA) 6-3 6-1 fying final quali won Hailey Baptiste (USA) 2-6 6-4 1-0 (Retired) fying 1st Q Cristina Bucsa (ESP) quali won Dalma Galfi (HUN) 6-3 7-6(4) fying final quali won Nao Hibino (JPN) 6-3 6-1 fying 1st – Dalma Galfi (HUN) quali lost Q-Cristina Bucsa (ESP) 6-3 7-6(4) fying final quali won Ashlyn Krueger (USA) 6-4 6-2 fying 1st Q Alina Charaeva (RUS) quali won Rebecca Sramkova (SVK) 6-1 3-0 (Retired) fying final quali won Himeno Sakatsume (JPN) 6-4 1-6 6-2 fying 1st – Rebecca Sramkova (SVK) quali lost Q-Alina Charaeva (RUS) 6-1 3-0 (Retired) fying final quali won Ena Shibahara (JPN) 6-4 4-6 7-5 fying 1st Q Maria Sakkari (GRC) quali won Suzan Lamens (NLD) 6-3 6-3 fying final quali won Zeynep Sonmez (TUR) 7-5 6-3 fying 1st – Suzan Lamens (NLD) quali lost Q-Maria Sakkari (GRC) 6-3 6-3 fying final quali won Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-4 0-6 6-4 fying 1st ………………………………………….. .. Seeds .. Seed Round Rslt Opponent Score LL Viktorija Golubic (CHE) 1/32 to play Maya Joint (AUS) (start 03:00) final Q Katie Boulter (GBR) 1/32 to play Q-Eva Lys (DEU) (start 01:30) final Q Eva Lys (DEU) 1/32 to play Q-Katie Boulter (GBR) (start 01:30) final Q Varvara Gracheva (FRA) 1/32 to play Xinyu Wang (CHN) (start 01:30) final Q Cristina Bucsa (ESP) 1/32 to play McCartney Kessler (USA) (start 02:30) final Q Alina Charaeva (RUS) 1/32 to play Jaqueline Cristian (ROU) (start 00:00) final Q Maria Sakkari (GRC) 1/32 to play Leylah Fernandez (CAN) (start 00:00) final WC Wakana Sonobe (JPN) 1/32 to play WC-Nikola Bartunkova (CZE) (start 00:00) final WC Nikola Bartunkova (CZE) 1/32 to play WC-Wakana Sonobe (JPN) (start 00:00) final WC Moyuka Uchijima (JPN) 1/32 to play 6-Linda Noskova (CZE) (start 00:00) final WC Bianca Andreescu (CAN) 1/32 to play Victoria Mboko (CAN) (start 00:00) final LL Viktorija Golubic (CHE) quali lost Q-Eva Lys (DEU) 6-3 7-6(4) fying final Q Katie Boulter (GBR) quali won Kimberly Birrell (AUS) 3-6 6-3 7-6(2) fying final Q Eva Lys (DEU) quali won LL-Viktorija Golubic (CHE) 6-3 7-6(4) fying final Q Varvara Gracheva (FRA) quali won Maddison Inglis (AUS) 6-3 6-1 fying final Q Cristina Bucsa (ESP) quali won Dalma Galfi (HUN) 6-3 7-6(4) fying final Q Alina Charaeva (RUS) quali won Rebecca Sramkova (SVK) 6-1 3-0 (Retired) fying final Q Maria Sakkari (GRC) quali won Suzan Lamens (NLD) 6-3 6-3 fying final LL Viktorija Golubic (CHE) quali won Sae Noguchi (JPN) 6-2 6-1 fying 1st Q Katie Boulter (GBR) quali won Anna Blinkova (RUS) 6-1 0-6 6-2 fying 1st Q Eva Lys (DEU) quali won Yuliia Starodubtseva (UKR) 6-3 6-2 fying 1st Q Varvara Gracheva (FRA) quali won Emiliana Arango (COL) 6-2 2-6 7-5 fying 1st Q Cristina Bucsa (ESP) quali won Nao Hibino (JPN) 6-3 6-1 fying 1st Q Alina Charaeva (RUS) quali won Himeno Sakatsume (JPN) 6-4 1-6 6-2 fying 1st Q Maria Sakkari (GRC) quali won Zeynep Sonmez (TUR) 7-5 6-3 fying 1st 2 Elena Rybakina (KAZ) 1/16 to play (start 00:00) final 1/32 won (Bye) final 3 Ekaterina Alexandrova (RUS) 1/16 to play (start 00:00) final 1/32 won (Bye) final 4 Clara Tauson (DNK) 1/16 to play (start 00:00) final 1/32 won (Bye) final 5 Belinda Bencic (CHE) 1/16 to play (start 00:00) final 1/32 won (Bye) final 6 Linda Noskova (CZE) 1/32 to play WC-Moyuka Uchijima (JPN) (start 00:00) final 7 Diana Shnaider (RUS) 1/32 to play Dayana Yastremska (UKR) (start 00:00) final 8 Karolina Muchova (CZE) 1/32 to play Marketa Vondrousova (CZE) (start 08:00) final (Note : all times are GMT)

First published on: Oct 19, 2025 4:26 PM IST
