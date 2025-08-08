292
|Candidate Name
|Banwari Paswan
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 22,35,696 ~22 Lacs+
Liabilities: Nil
|Educational Details
Category: 12th Pass
Intermediate from NIOS Delhi in 2000, Diploma NCHMT Lucknow in 2005
|Name
|BANWARI PASWAN
|Residence
|CHERIA – BARIARPUR (BEGUSARAI)
|Party
|Bahujan Mukti Party
|Relation
|Age
|44
|Voter Info
|141-Cheria Bariapur (Bihar) constituency, at Serial no 898 in Part no 181
|Self Profession
|Agriculture
|Spouse Profession
|housewife