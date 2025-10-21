LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
donald trump China Tariff delhi air pollution Donald Trump ballroom project American chess Grandmaster Daniel Naroditsky Diwali 2025 donald trump China Tariff delhi air pollution Donald Trump ballroom project American chess Grandmaster Daniel Naroditsky Diwali 2025 donald trump China Tariff delhi air pollution Donald Trump ballroom project American chess Grandmaster Daniel Naroditsky Diwali 2025 donald trump China Tariff delhi air pollution Donald Trump ballroom project American chess Grandmaster Daniel Naroditsky Diwali 2025
LIVE TV
TRENDING |
donald trump China Tariff delhi air pollution Donald Trump ballroom project American chess Grandmaster Daniel Naroditsky Diwali 2025 donald trump China Tariff delhi air pollution Donald Trump ballroom project American chess Grandmaster Daniel Naroditsky Diwali 2025 donald trump China Tariff delhi air pollution Donald Trump ballroom project American chess Grandmaster Daniel Naroditsky Diwali 2025 donald trump China Tariff delhi air pollution Donald Trump ballroom project American chess Grandmaster Daniel Naroditsky Diwali 2025
LIVE TV
Home > Sports > De Minaur through in Vienna, Khachanov falls to Griekspoor

De Minaur through in Vienna, Khachanov falls to Griekspoor

De Minaur through in Vienna, Khachanov falls to Griekspoor

Written By: NewsX Syndication
Published: October 21, 2025 08:32:02 IST

Add NewsX As A Trusted Source

De Minaur through in Vienna, Khachanov falls to Griekspoor

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS FROM DAY ONE OF THE VIENNA OPEN, AN ATP 500 EVENT RESENDING WITH COMPLETE SCRIPT SHOWS: VIENNA, AUSTRIA (OCTOBER 20, 2025) (ATP MEDIA / IMG – See restrictions before use) ALEX DE MINAUR (AUSTRALIA / WHITE SHORTS) BEATING JURIJ RODIONOV (AUSTRIA) 6-4 6-1 1. DE MINAUR WALKING OUT 2. RODIONOV FIRST SET 3. DE MINAUR ON SERVE, DE MINAUR CHARGES AND TAKES THE POINT FROM AT THE NET SECOND SET 4. BREAK POINT – RODIONOV ON SERVE, DE MINAUR GETS POINT WITH AN OVERHEAD SHOT TO BREAK RODIONOV’S SERVE AND GO UP 5-1 TO SERVE FOR THE MATCH 6. MATCH POINT — DE MINAUR ON SERVE, RODIONOV GOES OUT AND DE MINAUR WINS THE MATCH 6-4 6-1 7. VARIOUS OF DE MINAUR SHAKING HANDS WITH RODIONOV AND THANKING CROWD TALLON GRIEKSPOOR (NETHERLANDS / LIGHT GREEN SHIRT) BEATING KAREN KHACHANOV (RUSSIA) 6-3 5-7 6-4 8. GRIEKSPOOR WALKING OUT 9. KHACHANOV WALKING OUT FIRST SET 10. SET POINT – GRIEKSPOOR ON SERVE, GRIEKSPOOR WITH A FOREHAND WINNER TO WIN THE SET 6-3 SECOND SET 11. SET POINT – GRIEKSPOOR ON SERVE, GRIEKSPOOR NETS AN OVERHEAD SHOT AND KHACHANOV BREAKS HIS SERVE TO WIN THE SET 7-5 THIRD SET 12. BREAK POINT – KHACHANOV ON SERVE, GRIEKSPOOR WITH A FOREHAND WINNER TO BREAK KHACHANOV’S SERVE AND GO UP 4-3 / KHACHANOV SMASHING RACKET 13. MATCH POINT – GRIEKSPOOR ON SERVE, GRIEKSPOOR WITH A DROP SHOT TO WIN THE MATCH 6-3 5-7 6-4 14. VARIOUS OF GRIEKSPOOR CELEBRATING AND SHAKING HANDS WITH KHACHANOV ALEXANDER BUBLIK (KAZAKHSTAN / PINK SHIRT) BEATING ALEJANDRO TABILO (CHILE) 6-4 6-4 FIRST SET 15. TABILO ON SERVE, BUBLIK WITH A BACKHAND WINNER SECOND SET 16. MATCH POINT – BUBLIK ON SERVE, BUBLIK WITH A FOREHAND WINNER TO WIN THE MATCH 6- 6-4 17. VARIOUS OF BUBLIK CELEBRATING AND SHAKING HANDS WITH TABILO BRANDON NAKASHIMA (UNITED STATES / GRAY SHORTS) BEATING LUCIANO DARDERI (ITALY) 6-2 7-5 SECOND SET 18. MATCH POINT – DARDERI ON SERVE, DARDERI GOES LONG AND THEN SMASHES RACKET AS NAKASHIMA WINS THE MATCH 6-2 7-5 19. VARIOUS OF NAKASHIMA CELEBRATING AND SHAKING HANDS WITH DARDERI STORY: Third-seeded Alex de Minaur of Australia earned his 300th tour-level win, rolling past native son Jurij Rodionov 6-4 6-1 in the first round of the Vienna Open on Monday (October 20).      Rodionov, a wild-card entry, hung with De Minaur through the first nine games but faltered at 4-5.     He had one ad point to reach 5-5, but the Aussie came up with a winner and won the next two points to take the set.      De Minaur earned two breaks in the second set to advance in 1 hour, 20 minutes.     In the final match of the day, fifth-seeded Karen Khachanov of Russia lost 6-3 5-7 6-4 to Tallon Griekspoor of the Netherlands.      Griekspoor will face Brandon Nakashima in Round 2 after the American dispatched Italy's Luciano Darderi 6-2 7-5.      Earlier, Eighth-seeded Alexander Bublik of Kazakhstan knocked off Chile's Alejandro Tabilo 6-4 6-4. (Production: Kurt Michael Hall)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 21, 2025 8:32 AM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

RELATED News

De Minaur through in Vienna, Khachanov falls to Griekspoor

De Minaur through in Vienna, Khachanov falls to Griekspoor

De Minaur through in Vienna, Khachanov falls to Griekspoor

Davidovich Fokina ousts Sonego, Mensik advances in Basel

Simeone praises on Arteta's Arsenal, predicts tough Champions match

LATEST NEWS

Trump Issues Stern Warning To Hamas, Says ‘If They Don’t Behave, We Will Eradicate Them…’

UPDATE 13-Amazon says AWS cloud service is back to normal after outage disrupts businesses worldwide

De Minaur through in Vienna, Khachanov falls to Griekspoor

Are Banks Closed Today? Check Updates For October 21, A Day After Diwali

UPDATE 1-South Korean court clears Kakao founder of stock manipulation charges

Analysis-Chip crunch: how the AI boom is stoking prices of less trendy memory

BRIEF-BGIN Blockchain Limited Says Pricing Of IPO Of 5 Mln Class A Ordinary Shares, At $6 Per Share

AQI Update A Day After Diwali: Delhi Wakes Up Under Toxic Smog, AQI Levels Up

Amazon says AWS cloud service is back to normal after outage disrupts businesses worldwide

American Eric Lu crowned winner of Chopin Piano Competition

De Minaur through in Vienna, Khachanov falls to Griekspoor

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

De Minaur through in Vienna, Khachanov falls to Griekspoor

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

De Minaur through in Vienna, Khachanov falls to Griekspoor
De Minaur through in Vienna, Khachanov falls to Griekspoor
De Minaur through in Vienna, Khachanov falls to Griekspoor
De Minaur through in Vienna, Khachanov falls to Griekspoor
QUICK LINKS