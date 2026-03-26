Pakistan Super League 2026: Full Squads And Schedule, Teams, List of Matches, Dates, Venues — All You Need to Know About PSL

The 11th edition of the Pakistan Super League will commence on March 26, 2026. It will feature a total of eight teams, including the recently added Hyderabad Kingsmen and Rawalpindiz. In fact, the league held its first-ever player auction earlier this year, allowing teams to assemble well-balanced squads for the upcoming season.

PSL: Key Players

Rawalpindi will be led by Mohammad Rizwan and will be a blend of local and foreign players like Sam Billings, Daryl Mitchell, and Mohammad Amir. Under Babar Azam’s captaincy, Peshawar Zalmi merge youthful energy and seasoned players with James Vince, Kusal Mendis, and Shoriful Islam.

Saud Shakeel leads Quetta Gladiators, and his team also boasts the presence of international stars such as Rilee Rossouw, Alzarri Joseph, and Tom Curran. Under the leadership of Ashton Turner, Multan Sultans will be featuring big names such as Steve Smith, Tabraiz Shamsi, and Josh Philippe.

Karachi Kings, with David Warner as captain, can show off a powerful line-up including Moeen Ali, Adam Zampa, and Hasan Ali. Lahore Qalandars, the current champions, do well to keep Shaheen Shah Afridi leading their strong pool, including Fakhar Zaman, Haris Rauf, and Sikandar Raza.

Their first-time participants, Hyderabad Kingsmen, have chosen Marnus Labuschagne as their captain and plan to include star players like Glenn Maxwell, Kusal Perera, and Maheesh Theekshana. Lastly, Islamabad United, captained by Shadab Khan, have players like Devon Conway, Imad Wasim, and Mohammad Hasnain. Mixing well-known stars, up-and-coming players, and brand-new teams, PSL 2026 is set to deliver a fiercely competitive and fun season.

Full PSL 2026 Squads

Islamabad United: Shadab Khan (c), Salman Irshad, Andries Gous, Devon Conway, Faheem Ashraf, Mehran Mumtaz, Max Bryant, Mark Chapman, Mir Hamza Sajjad, Sameer Minhas, Sameen Gul, Haider Ali, Richard Gleeson, Mohammad Hasnain, Dipendra Singh Airee, Mohammad Faiq, Salman Mirza, Nisar Ahmad, Shamar Joseph, Imad Wasim.

Peshawar Zalmi: Babar Azam (c), Sufiyan Muqeem, Abdul Samad, Ali Raza, Aaron Hardie, Aamir Jamal, Khurram Shahzad, Mohammad Haris, Khalid Usman, Abdul Subhan, James Vince, Michael Bracewell, Kusal Mendis, Iftikhar Ahmed, Nahid Rana, Mirza Tahir Baig, Kashif Ali, Shahnawaz Dahani, Farhan Yousaf, Mohammad Basit, Shoriful Islam.

Quetta Gladiators: Saud Shakeel (c), Abrar Ahmed, Hassan Nawaz, Usman Tariq, Shamyl Hussain, Rilee Rossouw, Jahandad Khan, Faisal Akram, Arafat Minhas, Mohammad Imran Randhawa, Shehzad Gul, Sam Harper, Bevon Jacobs, Ben McDermott, Tom Curran, Jahanzaib Sultan, Alzarri Joseph, Ahsan Ali, Bismillah Khan.

Lahore Qalandars: Shaheen Shah Afridi (c), Abdullah Shafique, Sikandar Raza, Mohammad Naeem, Mustafizur Rahman, Haris Rauf, Usama Mir, Fakhar Zaman, Ubaid Shah, Haseebullah Khan, Mohammad Farooq, Parvez Hossain Emon, Asif Ali, Hussain Talat, Tayyab Tahir, Rubin Hermann, Dunith Wellalage, Maaz Khan, Shahab Khan, Gudakesh Motie.

Multan Sultans: Ashton Turner (c), Steve Smith, Mohammad Nawaz, Sahibzada Farhan, Peter Siddle, Tabraiz Shamsi, Lachlan Shaw, Delano Potgieter, Josh Philippe, Momin Qamar, Mohammad Awais Zafar, Shan Masood, Mohammad Shehzad, Mohammad Ismail, Arshad Iqbal, Atizaz Habib Khan, Ahmed Daniyal, Salman Mirza, Saad Masood.

Karachi Kings: David Warner (c), Hassan Ali, Abbas Afridi, Khushdil Shah, Saad Baig, Moeen Ali, Azam Khan, Salman Ali Agha, Shahid Aziz, Mir Hamza, Adam Zampa, Mohammad Hamza Sohail, Aqib Ilyas, Khuzaima Bin Tanveer, Muhammad Waseem, Ihsanullah, Rizwan Ullah, Reeza Hendricks, Johnson Charles.

Rawalpindi Pindiz: Mohammad Rizwan (c), Naseem Shah, Daryl Mitchell, Sam Billings, Zaman Khan, Yasir Khan, Rishad Hossain, Mohammad Amir, Abdullah Fazal, Amad Butt, Laurie Evans, Dian Forrester, Asif Afridi, Kamran Ghulam, Fawad Ali, Mohammad Amir Khan.

Hyderabad Kingsmen: Marnus Labuschagne (c), Saim Ayub, Usman Khan, Glenn Maxwell, Akif Javed, Maaz Sadaqat, Mohammad Ali, Kusal Perera, Irfan Khan Niazi, Hassan Khan, Shayan Jahangir, Hammad Azam, Asif Mehmood, Hunain Shah, Riley Meredith, Sharjeel Khan, Rizwan Mehmood, Saad Ali, Tayyab Arif, Ahmed Hussain.

PSL Schedule

Date Match Time (IST) Mar 26 Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen 7:30 PM Mar 27 Quetta Gladiators vs Karachi Kings 7:30 PM Mar 28 Peshawar Zalmi vs Rawalpindi Pindiz 3:00 PM Mar 28 Multan Sultans vs Islamabad United 7:30 PM Mar 29 Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen 3:00 PM Mar 29 Lahore Qalandars vs Karachi Kings 7:30 PM Mar 31 Islamabad United vs Peshawar Zalmi 7:30 PM Apr 1 Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen 7:30 PM Apr 2 Quetta Gladiators vs Islamabad United 3:00 PM Apr 2 Rawalpindi Pindiz vs Karachi Kings 7:30 PM Apr 3 Lahore Qalandars vs Multan Sultans 7:30 PM Apr 4 Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United 7:30 PM Apr 5 Quetta Gladiators vs Multan Sultans 7:30 PM Apr 6 Multan Sultans vs Rawalpindi Pindiz 7:30 PM Apr 8 Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi 7:30 PM Apr 9 Lahore Qalandars vs Islamabad United 3:00 PM Apr 9 Karachi Kings vs Peshawar Zalmi 7:30 PM Apr 10 Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pindiz 7:30 PM Apr 11 Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars 3:00 PM Apr 11 Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen 7:30 PM Apr 12 Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United 7:30 PM Apr 13 Peshawar Zalmi vs Multan Sultans 7:30 PM Apr 15 Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators 7:30 PM Apr 16 Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz 3:00 PM Apr 16 Karachi Kings vs Islamabad United 7:30 PM Apr 17 Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators 7:30 PM Apr 18 Lahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz 7:30 PM Apr 19 Karachi Kings vs Multan Sultans 3:00 PM Apr 19 Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators 7:30 PM Apr 21 Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators 3:00 PM Apr 21 Rawalpindi Pindiz vs Multan Sultans 7:30 PM Apr 22 Karachi Kings vs Peshawar Zalmi 3:00 PM Apr 22 Hyderabad Kingsmen vs Multan Sultans 7:30 PM Apr 23 Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United 3:00 PM Apr 23 Lahore Qalandars vs Karachi Kings 7:30 PM Apr 24 Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United 7:30 PM Apr 25 Quetta Gladiators vs Karachi Kings 3:00 PM Apr 25 Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi 7:30 PM Apr 26 Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz 3:00 PM Apr 26 Islamabad United vs Multan Sultans 7:30 PM Apr 28 Qualifier 7:30 PM Apr 29 Eliminator 1 7:30 PM May 1 Eliminator 2 7:30 PM May 3 Final 7:30 PM

PSL Venues

For the 2026 Pakistan Super League, all matches will be held at just two venues because of the ongoing crisis: Gaddafi Stadium in Lahore and National Bank Stadium in Karachi. The entire tournament will take place behind closed doors, with no spectators in attendance.

There will be no opening ceremony for the Pakistan Super League 2026, as the usual curtain-raiser in Lahore has been cancelled as part of scaled-back plans. As a result, the tournament will begin in a quieter manner than usual. However, with defending champions Lahore Qalandars in action and a new team making their debut, the excitement on the field is still expected to deliver plenty of entertainment.

Also Read: Pakistan Super League 2026: From Wasim Akram to Zainab Abbas, Check Complete List Of Commentators And Presenters