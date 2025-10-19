Tour of Guangxi Results – Stage 6

12
Oct 19 (Gracenote) – Results for Stage 6, Tour of Guangxi on Saturday. Final stage : the race is now finished. Stage 6 Nanning to Nanning, 133.1 km, Road race. Overall leader Paul Double ENG (Team Jayco AlUla) Stage winners 1 Paul Magnier FRA (Soudal Quick-Step) 2 Stanislaw Aniolkowski POL (Cofidis) 3 Paul Penhoët FRA (Groupama – FDJ)
