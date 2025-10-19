LIVE TV
Home > World > UPDATE 10-MLS Summaries

UPDATE 10-MLS Summaries

UPDATE 10-MLS Summaries

Written By: NewsX Syndication
Published: October 19, 2025 09:10:54 IST

UPDATE 10-MLS Summaries

Oct 19 (OPTA) – Summaries for the MLS on Saturday (start times are EST) Atlanta United (1) 1 Scorers: M. Almirón 3 Subs used: Thiaré 74 (Aleksey Miranchuk), Lobjanidze 74 (Brennan) DC United (0) 1 Scorers: Gabriel Pirani 66 Yellow card: MacNaughton 37, Clark 43, Hopkins 64, Servania 82 Subs used: Peglow 55 (Stroud), Gabriel Pirani 55 (Clark), Murrell 68 (Antley), Enow 80 (Hopkins) Referee: Joshua Encarnación ……………………………………………………….. Charlotte (2) 2 Scorers: W. Zaha 24, K. Vargas 30 Yellow card: Zaha 32, Marshall-Rutty 89, Zaha 90 (2nd) Subs used: Marshall-Rutty 63 (Toffolo), Abada 82 (Vargas), Coulibaly 83 (Bronico), Goodwin 91 (Toklomati) Philadelphia Union (0) 0 Yellow card: Jean Jacques 32, Uhre 44, Harriel 71, Damiani 73 Subs used: Baribo 46 (Uhre), Vassilev 46 (Bedoya), Sullivan 55 (Iloski), Bueno 78 (Jean Jacques), Westfield 78 (Harriel) Referee: Tori Penso ……………………………………………………….. Cincinnati (1) 3 Scorers: N. Hagglund 33, Evander 56, Brenner 88 Yellow card: Hagglund 49, Gidi 61 Subs used: Kubo 46 (Marczuk), Gidi 46 (Nwobodo), Flores 46 (Hadebe), Anunga 77 (Hagglund), Valenzuela 84 (Kamara) Montréal (0) 0 Yellow card: Loturi 29, Sealy 42 Missed penalty: P. Owusu 51 Subs used: Álvarez 46 (Neal), Escobar 58 (Sealy), Iván Jaime 58 (Herbers), Vrioni 73 (Owusu), Opoku 78 (Iván Jaime), Duke 81 (Synchuk) Referee: Timothy Ford ……………………………………………………….. Columbus Crew (1) 3 Scorers: A. Herrera 16, D. Gazdag 66, I. Aliyu 84 Subs used: Gazdag 46 (Lappalainen), Habroune 61 (Russell-Rowe), Aliyu 82 (Chambost), Ruvalcaba 89 (Steven Moreira) New York RB (1) 1 Scorers: E. Choupo-Moting 11 Yellow card: Edelman 15, Nealis 70 Subs used: Ngoma 59 (Gjengaar), Carmona 59 (Edwards), Duncan 74 (Nealis), Hall 74 (Valencia), Bogacz 75 (Choupo-Moting) Referee: Marcos de Oliveira ……………………………………………………….. Nashville SC (2) 2 Scorers: S. Surridge 43, J. Shaffelburg 45+6 Yellow card: Mukhtar 64 Subs used: Boyd 56 (Shaffelburg), Bauer 73 (Muyl), Brugman 73 (Yazbek), Acosta 88 (Tagseth), Bunbury 88 (Mukhtar) Inter Miami (1) 5 Scorers: L. Messi 34, L. Messi 63pen, B. Rodríguez 67, L. Messi 81, T. Segovia 90+1 Yellow card: Allende 22, De Paul 68 Subs used: Fray 63 (Weigandt), Segovia 63 (Luján), Bright 73 (Rodríguez), Avilés 82 (Allende) Referee: Jon Freemon ……………………………………………………….. New England (1) 2 Scorers: A. Yusuf 1, D. Turgeman 90+6 Yellow card: Turgeman 68, Langoni 99 Subs used: Chancalay 61 (Campana), Farrell 71 (Yueill), Langoni 86 (Fofana), Bye 86 (Feingold) Chicago Fire (0) 2 Scorers: P. Zinckernagel 82, D. Turgeman 90+9og Yellow card: Elliott 102 Subs used: Gutiérrez 46 (Kouamé), Oregel 46 (Rogers), Haile-Selassie 58 (Bamba), Reynolds 81 (Dean) Referee: Pierre Luc Lauziere ……………………………………………………….. New York City (0) 1 Scorers: N. Fernández 82 Yellow card: O'Toole 47, Haak 48, Freese 53 Subs used: Shore 61 (Raul Gustavo), Ojeda 62 (Wolf), Fernández 62 (Moralez), Carrizo 77 (Perea), Ilenič 77 (Gray) Seattle Sounders (0) 2 Scorers: J. Morris 61, J. Ragen 87 Yellow card: Rusnák 64 Subs used: Rothrock 24 (de la Vega), Bell 55 (Roldan), Brunell 55 (João Paulo), Musovski 84 (Morris), Baker-Whiting 84 (Ferreira) Referee: Chris Penso ……………………………………………………….. Toronto (2) 4 Scorers: J. Osorio 7, D. Mihailović 34, D. Mihailović 48, D. Kerr 61 Yellow card: Etienne 46, Corbeanu 49, Laryea 56, Henry 90 Subs used: Vilsaint 62 (Kerr), Petretta 63 (Franklin), Henry 70 (Etienne), Cimermancic 84 (Corbeanu), Stefanovic 85 (Rosted) Orlando City (0) 2 Scorers: D. Brekalo 54, D. McGuire 90+2 Yellow card: Adrián Marín 32, McGuire 95 Subs used: Spicer 46 (Adrián Marín), Araújo 63 (Angulo), Muriel 63 (Pašalić), Þór­halls­son 78 (Smith), Guske 87 (Atuesta) Referee: Fotis Bazakos ……………………………………………………….. Colorado Rapids (0) 2 Scorers: P. Aaronson 62, D. Yapi 87 Yellow card: Cannon 17, Aaronson 47, Ku-DiPietro 54 Subs used: Larraz 63 (Ku-DiPietro), Castillo Manyoma 74 (Ronan), Rosenberry 82 (Cannon), Rafael Santos 82 (Vines) Los Angeles (1) 2 Scorers: Son Heung-Min 42, A. Moran 90 Yellow card: Porteous 15, Segura 26, Tafari 64 Subs used: Ebobisse 76 (Son Heung-Min), Moran 76 (Tillman), Jailson 76 (Choinière), Smoliakov 85 (Hollingshead), Ordaz 89 (Bouanga) Referee: Rubiel Vazquez ……………………………………………………….. Sporting KC (0) 0 Yellow card: Bassong 44, Pulskamp 59 Subs used: Muñóz 46 (Manu García), Davis 68 (Radoja), Bartlett 78 (Bassong), Toye 78 (Thommy) Houston Dynamo (0) 0 Yellow card: Antônio Carlos 12, Holmes 20, Ennali 87 Subs used: Kowalczyk 68 (Holmes), Júnior Urso 80 (Raines), Quiñónes 80 (Lingr) Attendance: 16983 Referee: Nabil Bensalah ……………………………………………………….. LA Galaxy (1) 2 Scorers: Matheus Nascimento 12, J. Paintsil 52 Yellow card: Cerrillo 67, Cerrillo 96 (2nd), 77 Subs used: Yamane 77 (Matheus Nascimento), Zavaleta 82 (Cuevas), Miguel Berry 82 (Wynder), Lepley 89 (Paintsil) Minnesota United (0) 1 Scorers: J. Pereyra 90+5 Yellow card: Triantis 61, Romero 79 Subs used: Boxall 41 (Duggan), Dotson 65 (Triantis), Gene 65 (Trapp), Yeboah 78 (Díaz), Fitz 78 (Lod) Referee: Rosendo Mendoza ……………………………………………………….. Portland Timbers (0) 0 Yellow card: Paredes 42, Ortiz 51 Subs used: Fory 46 (Paredes), Mosquera 54 (David da Costa), Chará 54 (Ortiz), Rojas 54 (Smith), Mora 73 (Kelsy) San Diego (1) 4 Scorers: A. Pellegrino 26, A. Dreyer 47, A. Dreyer 49, A. Pellegrino 63 Yellow card: Godoy 64 Subs used: Kumado 55 (Harangi), Soma 67 (Godoy), de la Torre 67 (Tverskov), Mighten 67 (Pellegrino), Ingvartsen 82 (Kumado) Referee: Víctor Manuel Rivas ……………………………………………………….. SJ Earthquakes (0) 2 Scorers: Josef Martínez 74, N. Tsakiris 77 Subs used: Judd 62 (Ricketts), Tsakiris 73 (Leroux), Skahan 74 (Bouda), Harkes 85 (Arango), Vítor Costa 85 (Josef Martínez) Austin (1) 1 Scorers: O. Wolff 22 Yellow card: Dubersarsky 52, Ž. Kolmanič 68, Guilherme Biro 92 Subs used: Ž. Kolmanič 46 (Desler), Ņabović 46 (Wolff), Cascante 63 (Hines-Ike), Svatok 63 (Đorđević), Fodrey 73 (Pereira) Referee: Filip Dujic ……………………………………………………….. St. Louis City (1) 2 Scorers: E. Löwen 42pen, João Klauss 88 Yellow card: Durkin 21, Fall 79, Ostrák 97 Subs used: McSorley 65 (Jeong Sang-Bin), Ostrák 72 (Joyner), Becher 83 (Löwen), Padelford 83 (Totland), Morales 83 (Durkin) Real Salt Lake (2) 2 Scorers: V. Olatunji 17, V. Olatunji 32 Yellow card: Luna 24, Glad 74, Yedlin 85 Subs used: Rwan Cruz 65 (Luna), Eneli 82 (Caliskan), Agada 83 (Olatunji), Quinton 87 (Gozo) Referee: Armando Villarreal ……………………………………………………….. Vancouver Whitecaps (1) 1 Scorers: T. Müller 28pen Red card: Laborda 11 Yellow card: É. Ocampo 2 Subs used: Priso 13 (Ríos), Badwal 46 (É. Ocampo), Elloumi 73 (Sabbi), Cabrera 82 (Ahmed), Gauld 82 (Johnson) Dallas (1) 2 Scorers: O. Urhoghide 17, Kaick 47 Yellow card: Abubakar 27, Julio 46, Kamungo 70, Urhoghide 89 Subs used: Pedrinho 34 (Delgado), Torquato 65 (Abubakar), Norris 80 (Kamungo), Pomykal 80 (Kaick), García 80 (Sarver) Referee: Allen Chapman ………………………………………………………..

First published on: Oct 19, 2025 9:10 AM IST
