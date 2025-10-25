LIVE TV
Home > World > UPDATE 6-WTA 125K Series, Queretaro Open Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

UPDATE 6-WTA 125K Series, Queretaro Open Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

UPDATE 6-WTA 125K Series, Queretaro Open Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress
Written By: NewsX Syndication
Published: October 25, 2025 07:35:02 IST

UPDATE 6-WTA 125K Series, Queretaro Open Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

Oct 25 (OPTA) – Final Rounds and Seeds Progress from the WTA 125K Series, Queretaro Open Women's Singles matches on Friday .. Final Rounds .. Seed Round Rslt Opponent Score 1 Sara Bejlek (CZE) qtr won 7-Selena Janicijevic (FRA) 6-4 6-0 final s 1/16 won Gabriela Lee (ROU) 7-5 6-3 final 1/32 won Usue Maitane Arconada (USA) 6-3 5-7 6-3 final 7 Selena Janicijevic (FRA) qtr lost 1-Sara Bejlek (CZE) 6-4 6-0 final s 1/16 won Victoria Rodriguez (MEX) 7-5 6-4 final 1/32 won WC-Carlota Garibay Romero 6-1 6-0 final (MEX) 3 Hanne Vandewinkel (BEL) qtr won Alicia Herrero Linana (ESP) 6-2 7-5 final s 1/16 won Julieta Pareja (USA) 6-4 6-1 final 1/32 won WC-Midori Castillo Meza 6-2 6-2 final (MEX) – Alicia Herrero Linana (ESP) qtr lost 3-Hanne Vandewinkel (BEL) 6-2 7-5 final s 1/16 won 6-Hanna Chang (USA) 6-2 4-6 6-4 final 1/32 won WC-Marianne Ángel Gonzalez 6-0 6-1 final (MEX) – Gabriela Lee (ROU) 1/16 lost 1-Sara Bejlek (CZE) 7-5 6-3 final 1/32 won Q-Elina Nepliy (RUS) 6-4 6-4 final – Julieta Pareja (USA) 1/16 lost 3-Hanne Vandewinkel (BEL) 6-4 6-1 final 1/32 won Valeriya Strakhova (UKR) 6-3 6-3 final 5 Miriam Bulgaru (ROU) 1/16 won Martina Okalova (SVK) 7-6(5) 6-3 final 1/32 won Q-Maria Fernanda Navarro 6-2 6-3 final Oliva (MEX) – Martina Okalova (SVK) 1/16 lost 5-Miriam Bulgaru (ROU) 7-6(5) 6-3 final 1/32 won Ekaterina Kazionova (RUS) 6-3 2-6 7-5 final – Victoria Rodriguez (MEX) 1/16 lost 7-Selena Janicijevic (FRA) 7-5 6-4 final 1/32 won Lia Karatancheva (BGR) 6-2 6-1 final 8 Jessica Pieri (ITA) 1/16 won Diletta Cherubini (ITA) 6-2 4-6 6-2 final 1/32 won WC-Natalia Sousa Salazar 6-4 7-5 final (MEX) – Diletta Cherubini (ITA) 1/16 lost 8-Jessica Pieri (ITA) 6-2 4-6 6-2 final 1/32 won Martina Trevisan (ITA) 1-6 6-1 6-3 final Q Katrina Scott (USA) 1/16 won Q-Haley Giavara (USA) 5-7 6-0 6-4 final 1/32 won 2-Varvara Lepchenko (USA) 6-1 7-6(2) final quali won Alexandra Osborne (AUS) 6-1 6-0 fying final quali won (Bye) fying 1st Q Haley Giavara (USA) 1/16 lost Q-Katrina Scott (USA) 5-7 6-0 6-4 final 1/32 won Maria Portillo Ramirez (MEX) 6-2 6-3 final quali won Kristina Novak (SVN) 7-5 4-6 6-4 fying final quali won (Bye) fying 1st – Martina Colmegna (ITA) 1/16 won 4-Ana Sofia Sanchez (MEX) 6-0 6-0 final 1/32 won Lian Tran (NLD) 6-3 6-2 final 4 Ana Sofia Sanchez (MEX) 1/16 lost Martina Colmegna (ITA) 6-0 6-0 final 1/32 won Katarina Jokic (SRB) 2-6 6-3 6-4 final 6 Hanna Chang (USA) 1/16 lost Alicia Herrero Linana (ESP) 6-2 4-6 6-4 final 1/32 won Yuki Naito (JPN) 7-5 6-2 final – Usue Maitane Arconada (USA) 1/32 lost 1-Sara Bejlek (CZE) 6-3 5-7 6-3 final WC Midori Castillo Meza (MEX) 1/32 lost 3-Hanne Vandewinkel (BEL) 6-2 6-2 final – Katarina Jokic (SRB) 1/32 lost 4-Ana Sofia Sanchez (MEX) 2-6 6-3 6-4 final Q Maria Fernanda Navarro Oliva (MEX) 1/32 lost 5-Miriam Bulgaru (ROU) 6-2 6-3 final quali won (Bye) fying final quali won Katherine Marifer Torres 6-3 6-2 fying Lopez (MEX) 1st – Yuki Naito (JPN) 1/32 lost 6-Hanna Chang (USA) 7-5 6-2 final WC Carlota Garibay Romero (MEX) 1/32 lost 7-Selena Janicijevic (FRA) 6-1 6-0 final WC Natalia Sousa Salazar (MEX) 1/32 lost 8-Jessica Pieri (ITA) 6-4 7-5 final – Maria Portillo Ramirez (MEX) 1/32 lost Q-Haley Giavara (USA) 6-2 6-3 final 2 Varvara Lepchenko (USA) 1/32 lost Q-Katrina Scott (USA) 6-1 7-6(2) final Q Elina Nepliy (RUS) 1/32 lost Gabriela Lee (ROU) 6-4 6-4 final quali won Maria Herazo Gonzalez (COL) 7-6(4) 6-3 fying final quali won (Bye) fying 1st – Lia Karatancheva (BGR) 1/32 lost Victoria Rodriguez (MEX) 6-2 6-1 final – Lian Tran (NLD) 1/32 lost Martina Colmegna (ITA) 6-3 6-2 final – Martina Trevisan (ITA) 1/32 lost Diletta Cherubini (ITA) 1-6 6-1 6-3 final WC Marianne Ángel Gonzalez (MEX) 1/32 lost Alicia Herrero Linana (ESP) 6-0 6-1 final – Valeriya Strakhova (UKR) 1/32 lost Julieta Pareja (USA) 6-3 6-3 final – Ekaterina Kazionova (RUS) 1/32 lost Martina Okalova (SVK) 6-3 2-6 7-5 final – Kristina Novak (SVN) quali lost Q-Haley Giavara (USA) 7-5 4-6 6-4 fying final quali won Marian Gomez Pezuela Cano 6-3 6-4 fying (MEX) 1st – Alexandra Osborne (AUS) quali lost Q-Katrina Scott (USA) 6-1 6-0 fying final quali won Anita Wagner (BIH) 4-6 7-6(5) 6-1 fying 1st – quali lost Q-Maria Fernanda Navarro (Bye) fying Oliva (MEX) final – Maria Herazo Gonzalez (COL) quali lost Q-Elina Nepliy (RUS) 7-6(4) 6-3 fying final quali won Daniela Martinez Guerrero 6-2 6-4 fying (MEX) 1st ………………………………………….. .. Seeds .. Seed Round Rslt Opponent Score Q Katrina Scott (USA) qtr to play 5-Miriam Bulgaru (ROU) (start 00:10) final s 1/16 won Q-Haley Giavara (USA) 5-7 6-0 6-4 final Q Haley Giavara (USA) 1/16 lost Q-Katrina Scott (USA) 5-7 6-0 6-4 final 1/32 won Maria Portillo Ramirez (MEX) 6-2 6-3 final Q Katrina Scott (USA) 1/32 won 2-Varvara Lepchenko (USA) 6-1 7-6(2) final Q Maria Fernanda Navarro Oliva (MEX) 1/32 lost 5-Miriam Bulgaru (ROU) 6-2 6-3 final Q Elina Nepliy (RUS) 1/32 lost Gabriela Lee (ROU) 6-4 6-4 final WC Carlota Garibay Romero (MEX) 1/32 lost 7-Selena Janicijevic (FRA) 6-1 6-0 final WC Natalia Sousa Salazar (MEX) 1/32 lost 8-Jessica Pieri (ITA) 6-4 7-5 final WC Marianne Ángel Gonzalez (MEX) 1/32 lost Alicia Herrero Linana (ESP) 6-0 6-1 final WC Midori Castillo Meza (MEX) 1/32 lost 3-Hanne Vandewinkel (BEL) 6-2 6-2 final Q Haley Giavara (USA) quali won Kristina Novak (SVN) 7-5 4-6 6-4 fying final Q Katrina Scott (USA) quali won Alexandra Osborne (AUS) 6-1 6-0 fying final Q Maria Fernanda Navarro Oliva (MEX) quali won (Bye) fying final Q Elina Nepliy (RUS) quali won Maria Herazo Gonzalez (COL) 7-6(4) 6-3 fying final Q Haley Giavara (USA) quali won (Bye) fying 1st Q Katrina Scott (USA) quali won (Bye) fying 1st Q Maria Fernanda Navarro Oliva (MEX) quali won Katherine Marifer Torres 6-3 6-2 fying Lopez (MEX) 1st Q Elina Nepliy (RUS) quali won (Bye) fying 1st 1 Sara Bejlek (CZE) semi to play (start 01:30) final s qtr won 7-Selena Janicijevic (FRA) 6-4 6-0 final s 1/16 won Gabriela Lee (ROU) 7-5 6-3 final 1/32 won Usue Maitane Arconada (USA) 6-3 5-7 6-3 final 2 Varvara Lepchenko (USA) 1/32 lost Q-Katrina Scott (USA) 6-1 7-6(2) final 3 Hanne Vandewinkel (BEL) semi to play (start 01:00) final s qtr won Alicia Herrero Linana (ESP) 6-2 7-5 final s 1/16 won Julieta Pareja (USA) 6-4 6-1 final 1/32 won WC-Midori Castillo Meza 6-2 6-2 final (MEX) 4 Ana Sofia Sanchez (MEX) 1/16 lost Martina Colmegna (ITA) 6-0 6-0 final 1/32 won Katarina Jokic (SRB) 2-6 6-3 6-4 final 5 Miriam Bulgaru (ROU) qtr to play Q-Katrina Scott (USA) (start 00:10) final s 1/16 won Martina Okalova (SVK) 7-6(5) 6-3 final 1/32 won Q-Maria Fernanda Navarro 6-2 6-3 final Oliva (MEX) 6 Hanna Chang (USA) 1/16 lost Alicia Herrero Linana (ESP) 6-2 4-6 6-4 final 1/32 won Yuki Naito (JPN) 7-5 6-2 final 7 Selena Janicijevic (FRA) qtr lost 1-Sara Bejlek (CZE) 6-4 6-0 final s 1/16 won Victoria Rodriguez (MEX) 7-5 6-4 final 1/32 won WC-Carlota Garibay Romero 6-1 6-0 final (MEX) 8 Jessica Pieri (ITA) qtr to play Martina Colmegna (ITA) (start 02:05) final s 1/16 won Diletta Cherubini (ITA) 6-2 4-6 6-2 final 1/32 won WC-Natalia Sousa Salazar 6-4 7-5 final (MEX) (Note : all times are GMT)

First published on: Oct 25, 2025 7:35 AM IST
