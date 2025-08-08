LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan
LIVE TV
TRENDING |
Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan
LIVE TV
Home > Elections > Bihar Elections > Bandana Singh

Bandana Singh

Dr. Bandana Singh, aged 41, is the NCP (Nationalist Congress Party) candidate from Baikunthpur, Gopalganj in the Bihar Assembly Elections 2025. She holds a Graduate Professional degree, having completed MBBS from P.M.C.H Patna in 2005 and Intermediate from A.N. College, Patna in 1997. She is a Doctor by profession. According to her filed affidavit, her total assets are worth ₹78,20,000 (~₹78 Lakhs), while liabilities total ₹7,00,000 (~₹7 Lakhs). She is a registered voter in Constituency No. 99, listed at Serial No. 490 in Part No. 232.

Bandana Singh

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 8, 2025 11:48:00 IST

Candidate Name Bandana Singh
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 78,20,000 ~78 Lacs+
Liabilities: Rs 7,00,000 ~7 Lacs+
Educational Details Educational Details
Category: Graduate Professional
MBBS from P.M.C.H Patna In 2005, Inter from A.N. College Patna in 1997
Name BANDANA SINGH
Residence BAIKUNTHPUR (GOPALGANJ)
Party NCP
Relation
Age 41
Voter Info 99 Baikunthpur (Bihar) constituency, at Serial no 490 in Part no 232
Self Profession Doctor
Spouse Profession Advocate
Tags: Bandana SinghBihar Election 2025Bihar Elections

RELATED News

Bhai Virendra
Bhagerath Kumar
Bechan Ram
Bechan Paswan
Bebi Pandey

LATEST NEWS

Ray Brooks, Beloved Voice Of Mr Benn, Dies Aged 86
What’s Behind Alexis Wilkins And FBI Director Kash Patel’s 19-Year Age Gap? She Finally Speaks Out
Bihar Poll Dig? PM Modi Says Opposition Will Link ‘Kosi’ Tower To Politics
Pakistan Army Chief Asim Munir’s Bizarre Remark Sparks Debate: What Exactly Did He Say?
PM Modi Inaugurates 184 Flats For MPs In Delhi, ‘Our MPs Will Face No Issues’
Can’t Get Enough Of Udaipur Files? Here Are 5 Crime Thrillers You Need To Watch Next
Hansi Flick Eyes Defensive Growth As Barcelona Begin New Era Post-Martinez And Ter Stegen Talks
Roasted Chana Benefits, Nutrition & How Much to Eat Daily
Love for Rent? Why Hobosexuality Is Sneaking Into Indian City Life
Parents Alert: How Digital Overload Is Threatening Kids’ Heart Health, New Study Reveals
Bandana Singh

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Bandana Singh

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Bandana Singh
Bandana Singh
Bandana Singh
Bandana Singh

QUICK LINKS

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?