98
|Candidate Name
|Basant Kumar
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 57,21,000 ~57 Lacs+
Liabilities: Rs 0 ~
|Educational Details
Category: 12th Pass
Inter -Fathepur Sanda College Arwal 2006, Diploma In Airport Mangement from Avalon Aviation Academy 2008-09, Matric -2004
|Name
|BASANT KUMAR
|Residence
|PALIGANJ (PATNA)
|Party
|IND
|Relation
|Age
|31
|Voter Info
|190-Paliganj (Bihar) constituency, at Serial no 158 in Part no 221
|Self Profession
|Agriclture,Business
|Spouse Profession
|NA