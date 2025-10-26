LIVE TV
Home > World > UPDATE 11-NCAAF Results

UPDATE 11-NCAAF Results

UPDATE 11-NCAAF Results
Written By: NewsX Syndication
Published: October 26, 2025 01:32:22 IST

UPDATE 11-NCAAF Results

Oct 25 (Stats Perform) – Results from the NCAAF games on Saturday (home team in CAPS) MEMPHIS 34 South Florida 31 Ole Miss 34 OKLAHOMA 26 Kansas State 42 KANSAS 17 NEBRASKA 28 Northwestern 21 GEORGIA TECH 41 Syracuse 16 Virginia 17 NORTH CAROLINA 16 (OT) WAKE FOREST 13 SMU 12 INDIANA 56 UCLA 6 Rutgers 27 PURDUE 24 KENT STATE 24 Bowling Green 21 Ohio 28 EASTERN MICHIGAN 21 San Diego 40 DAVIDSON 28 DAYTON 35 Presbyterian 19 Drake 31 MARIST 17 Stonehill 22 MERCYHURST 15 WAGNER 24 Duquesne 13 Georgetown 31 BUCKNELL 24 Harvard 35 PRINCETON 14 YALE 35 Penn 13 LIU 38 New Haven 16 MAINE 35 Elon 14 NEW HAMPSHIRE 34 William & Mary 24 VIRGINIA UNION 23 Bowie State 7

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 26, 2025 1:32 AM IST
UPDATE 11-NCAAF Results

