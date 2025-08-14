Chandra Bhushan Thakur (LJP) Profile

36
|Candidate Name
|Chandra Bhushan Thakur
|Assets and Liabilities
|Assets & Liabilities
Assets: Rs 11,31,004 ~11 Lacs+
Liabilities: Nil
|Educational Details
|Educational Details
Category: Doctorate
P.hd From Lalit Narayan Mithila University Darbhanga Year 2005, LLB in 1995
|Name
|CHANDRA BHUSHAN THAKUR
|Residence
|KADWA (KATIHAR)
|Party
|LJP
|Relation
|Age
|58
|Voter Info
|63 Katihar (Bihar) constituency, at Serial no 1036 in Part no 172
|Self Profession
|Teacher & Social Work
|Spouse Profession
|Nil