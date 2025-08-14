LIVE TV
Chandra Bhushan Thakur (LJP) Profile

Chandra Bhushan Thakur, aged 58, is contesting from Kadwa in the Bihar Legislative Assembly as a candidate of the Lok Janshakti Party (LJP). He holds a Ph.D. from Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga (2005) and an LLB (1995). His voter details are recorded in the 63 Katihar constituency, Serial No. 1036, Part No. 172. He has declared assets worth ₹11,31,004 (~₹11.31 lakh) and has no liabilities. Professionally, he is engaged in teaching and social work, and resides in Kadwa, Katihar.

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 14, 2025 17:04:00 IST

Candidate Name Chandra Bhushan Thakur
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 11,31,004 ~11 Lacs+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: Doctorate
P.hd From Lalit Narayan Mithila University Darbhanga Year 2005, LLB in 1995
Name CHANDRA BHUSHAN THAKUR
Residence KADWA (KATIHAR)
Party LJP
Relation
Age 58
Voter Info 63 Katihar (Bihar) constituency, at Serial no 1036 in Part no 172
Self Profession Teacher & Social Work
Spouse Profession Nil
Tags: Bihar Election 2025Bihar ElectionsChandra Bhushan Thakur

