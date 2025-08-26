Er. Rajkumar Paswan (Yuva Bihar Sena) Profile

35
|Candidate Name
|Er. Rajkumar Paswan
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 8,45,000 ~8 Lacs+
Liabilities: Nil
|Educational Details
Category: 12th Pass
Intermediate From Bihar Intermediate Education Council Patna, Year-2004 & Diploma in Mechanical Engineering From Technical Education Council, Delhi, Year-2008
|Name
|ER. RAJKUMAR PASWAN
|Residence
|RAJA PAKAR (SC) (VAISHALI)
|Party
|Yuva Bihar Sena
|Relation
|Age
|34
|Voter Info
|182-Bankipur (Bihar) constituency, at Serial no 210 in Part no 266
|Self Profession
|Social Work
|Spouse Profession
|Nil