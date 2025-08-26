LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
alia bhatt latest US news iaea donald trump apple Greater Noida Dowry Case H-1B alia bhatt latest US news iaea donald trump apple Greater Noida Dowry Case H-1B alia bhatt latest US news iaea donald trump apple Greater Noida Dowry Case H-1B alia bhatt latest US news iaea donald trump apple Greater Noida Dowry Case H-1B
LIVE TV
TRENDING |
alia bhatt latest US news iaea donald trump apple Greater Noida Dowry Case H-1B alia bhatt latest US news iaea donald trump apple Greater Noida Dowry Case H-1B alia bhatt latest US news iaea donald trump apple Greater Noida Dowry Case H-1B alia bhatt latest US news iaea donald trump apple Greater Noida Dowry Case H-1B
LIVE TV
Home > Elections > Bihar Elections > Er. Rajkumar Paswan (Yuva Bihar Sena) Profile

Er. Rajkumar Paswan (Yuva Bihar Sena) Profile

Er. Rajkumar Paswan, aged 34, is contesting from Raja Pakar (SC) in the Bihar Legislative Assembly as a candidate of the Yuva Bihar Sena. He has completed his intermediate from the Bihar Intermediate Education Council, Patna in 2004 and earned a Diploma in Mechanical Engineering from the Technical Education Council, Delhi in 2008. His voter details are recorded in the 182 Bankipur constituency, Serial No. 210, Part No. 266. He has declared assets worth ₹8,45,000 (~₹8.45 lakh) and has no liabilities. Professionally, he is engaged in social work and resides in Raja Pakar, Vaishali.

Er. Rajkumar Paswan (Yuva Bihar Sena) Profile

Published By: Tushar Tyagi
Last updated: August 26, 2025 18:15:47 IST

Candidate Name Er. Rajkumar Paswan
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 8,45,000 ~8 Lacs+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: 12th Pass
Intermediate From Bihar Intermediate Education Council Patna, Year-2004 & Diploma in Mechanical Engineering From Technical Education Council, Delhi, Year-2008
Name ER. RAJKUMAR PASWAN
Residence RAJA PAKAR (SC) (VAISHALI)
Party Yuva Bihar Sena
Relation
Age 34
Voter Info 182-Bankipur (Bihar) constituency, at Serial no 210 in Part no 266
Self Profession Social Work
Spouse Profession Nil
Tags: Bihar Election 2025Bihar Electionser rajkumar paswan

RELATED News

Etwari Tudu (Apna Kisan Party) Profile
Esuv Anwar (Bhartiya Jan Nayak Party) Profile
Er. Shashi Bhushan Singh (RJD) Profile
Bihar SIR Updates On Aug 26: Only 10 Claims Raised By Political Parties So Far, 162463 Directly From Electors – 6 More Days To Go
Bihar Election 2025: Bihar Cabinet Approves Industrial Investment Promotion Package After BIADA Amnesty Policy

LATEST NEWS

Taylor Swift Shows Off Engagement Ring: Is There A Hidden Meaning Behind It?
What’s The Secret Behind Lisa’s Killer Body? BLACKPINK Icon Reveals Diet Secrets!
Aaryavir Sehwag Pays Heartfelt Tribute To Father Virender Sehwag: ‘Now I Understand Him As A Player’
U.S. Tariffs Double Overnight! Can India’s Exporters Survive the 50% Shock?
Donald Trump Threatens Tariffs Over Foreign Digital Rules Targeting US Tech Giants – What We Know
Trapped Afghan Refugees Finally Get Hope as Germany Ends Ban – But Is It Too Late?
US Court Blocks Pennsylvania from Disqualifying Mail Ballots Over Envelope Date Errors
Punjab Govt. Shuts Schools for Four Days Amid Heavy Rain Alert
Taylor Swift Said Yes! Hollywood Pop Icon And Travis Kelce Announce Engagement
Return of Madagascar King From France After 128 Years! What’s the Whole Story?
Er. Rajkumar Paswan (Yuva Bihar Sena) Profile

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Er. Rajkumar Paswan (Yuva Bihar Sena) Profile

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Er. Rajkumar Paswan (Yuva Bihar Sena) Profile
Er. Rajkumar Paswan (Yuva Bihar Sena) Profile
Er. Rajkumar Paswan (Yuva Bihar Sena) Profile
Er. Rajkumar Paswan (Yuva Bihar Sena) Profile

QUICK LINKS

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?