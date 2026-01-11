Uttar Pradesh Vs Saurashtra, Vijay Hazare Trophy 2025-26: When and where to watch match live

Uttar Pradesh who have won all their matches in the Vijay Hazare Trophy will be riding high on confidence and will take on Saurashtra in the quarter-final match in Bengaluru.
When to watch Uttar Pradesh Vs Saurashtra, Vijay Hazare Trophy 2025-26?
The Uttar Pradesh Vs Saurashtra, Vijay Hazare Trophy 2025-26 will be played at the BCCI Centre of Excellence Ground 2, Bengaluru on Monday, January 12 at 9:00 am IST.
Where to watch Uttar Pradesh Vs Saurashtra, Vijay Hazare Trophy 2025-26?
The Vijay Hazare Trophy 2025–26 match between Uttar Pradesh Vs Saurashtra will be telecast on Star Sports Network. It will also be streamed live on the Jio Hotstar app and website.
Uttar Pradesh Vs Saurashtra, Vijay Hazare Trophy 2025-26: Squads
Saurashtra: Harvik Desai(w/c), Vishvaraj Jadeja, Prerak Mankad, Chirag Jani, Ruchit Ahir, Hetvik Kotak, Sammar Gajjar, Pranav Karia, Ankur Panwar, Chetan Sakariya, Dharmendrasinh Jadeja, Yuvraj Chudasama, Parth Bhut, Tarang Gohel, Jay Gohil, Ansh Gosai, Aditya Jadeja, Parswaraj Rana, Hiten Kanbi
Uttar Pradesh: Abhishek Goswami, Aryan Juyal, Dhruv Jurel(w), Priyam Garg, Rinku Singh(c), Sameer Rizvi, Prashant Veer, Vipraj Nigam, Kunal Tyagi, Zeeshan Ansari, Karan Chaudhary, Kartik Tyagi, Aaradhya Yadav, Shivam Sharma, Kartik Yadav, Vineet Panwar, Adarsh Singh, Rituraj Sharma, Vaibhav Chaudhary
