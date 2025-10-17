LIVE TV
CANADA RESEARCH ROUNDUP-Altius Minerals, Cogeco, Lundin Gold

Written By: NewsX Syndication
Published: October 17, 2025 18:19:19 IST

Oct 17 (Reuters) – Securities analysts revised their ratings and price targets on several Canadian companies including Altius Minerals, Cogeco and Lundin Gold on Friday. HIGHLIGHTS * Altius Minerals Corp : Canaccord Genuity raises target price to C$40 from C$38 * Cogeco Inc : CIBC cuts target price to C$61 from C$64 * DPM Metals Inc : Jefferies raises target price to C$42 from C$40 * Lundin Gold Inc : Jefferies raises target price to C$97 from C$82 * Toromont Industries Ltd : TD Cowen raises target price to C$179 from C$154 Following is a summary of research actions on Canadian companies reported by Reuters on Friday. Stock entries are in alphabetical order. * 5N Plus Inc : Raymond James raises target price to C$24 from C$19 * Adentra Inc : Scotiabank raises target price to C$40 from C$39 * Altius Minerals Corp : Canaccord Genuity raises target price to C$40 from C$38 * Canadian Natural Resources : Wells Fargo initiates coverage with PT C$47 * Canadian Natural Resources : Wells Fargo initiates coverage with equal weight rating * CES Energy Solutions Corp : Scotiabank raises PT to C$10.25 from C$9.5 * Cineplex Inc : BMO raises target price to C$14 from C$13 * Cineplex Inc : Canaccord Genuity raises target price to C$13 from C$11 * Cogeco Communications Inc : CIBC cuts target price to C$68 from C$71 * Cogeco Inc : CIBC cuts target price to C$61 from C$64 * DPM Metals Inc : Jefferies raises target price to C$42 from C$40 * Endeavour Silver Corp : BMO raises target price to C$15 from C$13 * ERO Copper Corp : Jefferies raises target price to C$37 from C$34 * European Residential REIT : Scotiabank cuts PT to C$1.25 from C$2.85 * Finning International Inc : Scotiabank raises PT to C$71 from C$64 * Finning International Inc : TD Cowen raises target price to C$81 from C$69 * G Mining Ventures Corp : Jefferies raises target price to C$40 from C$34 * Hudbay Minerals Inc : Jefferies raises target price to C$28 from C$25 * Linamar Corp : Scotiabank raises target price to C$83 from C$80 * Lundin Gold Inc : Jefferies raises target price to C$97 from C$82 * Nexgen Energy Ltd : BMO raises target price to C$16 from C$14 * Nexgen Energy Ltd : Canaccord Genuity raises target price to C$18.5 from C$16 * Oceanagold Corp : Jefferies raises target price to C$42 from C$38 * Quebecor Inc : CIBC raises target price to C$49 from C$46 * Rogers Communications Inc : CIBC raises target price to C$58 from C$55 * Stantec Inc : Scotiabank raises target price to C$161 from C$160 * Stella-Jones Inc : Scotiabank raises target price to C$88 from C$81 * Suncor Energy Inc : Wells Fargo initiates coverage with target price C$57 * Suncor Energy Inc : Wells Fargo initiates coverage with equal weight rating * TCP Energy Corp : TD Cowen raises target price to C$81 from C$76 * Telus Corp : CIBC raises target price to C$25 from C$24 * Terravest Industries Inc : Scotiabank cuts target price to C$171 from C$176 * Toromont Industries Ltd : Scotiabank raises target price to C$171 from C$140 * Toromont Industries Ltd : TD Cowen raises target price to C$179 from C$154 * WSP Global Inc : Scotiabank raises target price to C$308 from C$306 * Zedcor Inc : Canaccord Genuity raises target price to C$7 from C$5.25 (Compiled by Bengaluru Newsroom)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 17, 2025 6:19 PM IST
Read about our editorial guidelines and standards here.
