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Home > Entertainment News > Vaazha 2 Box Office Collection Day 36: Film Crosses ₹230 Crore Worldwide, Earns Over ₹129 Crore India Net Amid Strong Overseas Run

Vaazha 2 Box Office Collection Day 36: Film Crosses ₹230 Crore Worldwide, Earns Over ₹129 Crore India Net Amid Strong Overseas Run

Vaazha 2 Box Office Collection Day 36: The film shows a steady hold in week four. Check India's net, gross figures, trends, and audience response.

Vaazha 2 Box Office Collection Day 36: Film Crosses ₹230 Crore Worldwide, Earns Over ₹129 Crore India Net Amid Strong Overseas Run
Vaazha 2 Box Office Collection Day 36: Film Crosses ₹230 Crore Worldwide, Earns Over ₹129 Crore India Net Amid Strong Overseas Run

Published By: Harshita Gothi
Published: Fri 2026-05-08 11:45 IST

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Vaazha 2 Box Office Collection Day 36: Film Crosses ₹230 Crore Worldwide, Earns Over ₹129 Crore India Net Amid Strong Overseas Run

Vaazha 2 Box Office Collection Day 36

The Malayalam movie Vaazha 2 is still doing well in cinemas. It has been more than a month since it came out. On Day 36, Vaazha 2 has made over ₹230 crore at the box office around the world. This makes it one of the Malayalam hits of the year. Even though it has been out for a while, people are still going to see it. This is because they like the movie and want to see it

Vaazha 2 Box Office Collection Day 36

According to the numbers, Vaazha 2 has made around ₹125.40 crore to ₹129.09 crore in India by Day 36. The movie has made a lot more than that if we include the money it made outside of India. The movie has also done well in other countries, making over ₹85 crore. The total amount of money Vaazha 2 has made is between ₹230 crore and ₹238 crore. This shows that the movie is very popular not only in Kerala but also in other places where people speak Malayalam.
On weekdays, the movie is still doing well in many places. The number of people going to see it has slowed down a bit. It is still a very popular movie. This is because people like the movie and are telling their friends to go see it.
One of the things about Vaazha 2 is that people are talking about it and telling their friends to go see it. The movie did not have a marketing campaign, but it is still doing very well. This is because people like the movie and are sharing their reviews on social media.
The movie is funny and emotional. It has a lot of energy. This has helped it stay popular for over five weeks. Many people are going to see it, especially in Kerala and other places where the movie is very popular.

About The Film

Vaazha 2 is the sequel to a Malayalam movie. The movie is about friends, relationships, and growing up. It is a movie, but it also has some emotional moments. The movie talks about things that happen in life, and it does it in a way that is relatable to young people.
The movie connects with audiences, especially students and young adults. This is because the characters are realistic and the story is something that people can relate to.

Performances

The movie has a talented cast. The actors are all very good. They work well together. Their performances are one of the things about the movie. People have praised the actors for being so natural and emotional in their roles. This has helped the movie become very popular and has made people want to see it.
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